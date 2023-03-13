Подшиваловъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Арбузова Авдотья
Мать ребёнка: Подшивалова Устинья
Рождение ребёнка
1777
Сын: Подшиваловъ Трофимъ
Мать ребёнка: Подшивалова Устинья
Рамодановка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Подшиваловъ Ефимъ
Мать ребёнка: Подшивалова Устинья
Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подшивалова Устинья