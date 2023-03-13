Подшиваловъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подшиваловъ Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Подшиваловъ Петръ Ивановъ

Мать: Подшивалова Марфа Кондратьева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Арбузова Авдотья

Мать ребёнка: Подшивалова Устинья

Рождение ребёнка
1777

Сын: Подшиваловъ Трофимъ

Мать ребёнка: Подшивалова Устинья

Рамодановка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Подшиваловъ Ефимъ

Мать ребёнка: Подшивалова Устинья

Рамодановка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подшивалова Устинья