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Калоярцевъ Егоръ

Место рождения

Ромодановка, Симбирскаго уезда

Дата рождения

1717

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Калоярцевъ Александръ Андреевъ

Мать: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Сын: Калоярцевъ Иванъ

Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746

Сын: Калоярцева Степанида

Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Подшивалова Устинья

Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Сын: Калоярцевъ Яковъ

Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Офимья

Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калоярцева Авдотья Ильина

Смерть
1780
Рамодановка