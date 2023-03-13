Калоярцевъ Егоръ
Место рожденияРомодановка, Симбирскаго уезда
Дата рождения1717
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Калоярцевъ Александръ Андреевъ
Мать: не указана
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742
Сын: Калоярцевъ Иванъ
Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1746
Сын: Калоярцева Степанида
Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Подшивалова Устинья
Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина
Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Сын: Калоярцевъ Яковъ
Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Офимья
Мать ребёнка: Калоярцева Авдотья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1780
Рамодановка