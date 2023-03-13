Калоярцевъ Александръ Андреевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калоярцевъ Александръ Андреевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1746

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Калоярцевъ Егоръ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1739

Сын: Калоярцевъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Девка Агрофена

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Рождение ребёнка
1743

Сын: Калоярцевъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Ромодановка, Симбирскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1746
Ромодановка, Симбирскаго уезда