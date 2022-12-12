Ширшева Матрона Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшева Матрона Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Неонилла Михайловна

Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ширшев Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ширшев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширшев Михаил Семенович

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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