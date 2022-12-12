Ширшева Матрона Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Неонилла Михайловна
Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1741
Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Ширшев Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно