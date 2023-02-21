Ширшев Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Ширшев Семен Еремеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Неонилла Михайловна
Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно