Ширшев Михаил Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшев Михаил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Ширшев Семен Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Неонилла Михайловна

Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Ширшев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Ширшев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Ширшева Матрона Федотовна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшева Матрона Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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