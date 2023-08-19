Турухина - Трусихина (Рышкова) Анастасия Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1830
Рождение ребёнка
13.01.1831
Сын: Трусихин - Турухин Савва Евграфов
Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Евграф Климентов
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно