Турухина - Трусихина (Рышкова) Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турухина - Трусихина (Рышкова) Анастасия Васильева

Место рождения

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуляева, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.07.1830

Муж: Трусихин - Турухин Евграф Климентов

Рождение ребёнка
13.01.1831

Сын: Трусихин - Турухин Савва Евграфов

Отец ребёнка: Трусихин - Турухин Евграф Климентов

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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