Саидова Олима Зокировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаидова Олима Зокировна

Саидова Олима Зокировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саидов Зокир Ахмадович

Мать: Мунира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нодир Джавохирович

Отец ребёнка: Джавохир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамшод Джавохирович

Отец ребёнка: Джавохир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дильдора Джавохировна

Отец ребёнка: Джавохир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джавохир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close