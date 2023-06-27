Саидова Олима Зокировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саидов Зокир Ахмадович
Мать: Мунира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нодир Джавохирович
Отец ребёнка: Джавохир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамшод Джавохирович
Отец ребёнка: Джавохир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дильдора Джавохировна
Отец ребёнка: Джавохир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Джавохир