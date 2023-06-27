Джавохир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нодир Джавохирович
Мать ребёнка: Саидова Олима Зокировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамшод Джавохирович
Мать ребёнка: Саидова Олима Зокировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дильдора Джавохировна
Мать ребёнка: Саидова Олима Зокировна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саидова Олима Зокировна