Джавохир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джавохир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нодир Джавохирович

Мать ребёнка: Саидова Олима Зокировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамшод Джавохирович

Мать ребёнка: Саидова Олима Зокировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дильдора Джавохировна

Мать ребёнка: Саидова Олима Зокировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саидова Олима Зокировна

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