Ордина (Колосова) Агафья Ларионовна
Место рожденияд. Подсмуринская Пронинской волости
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ордин Илья Андреевич
Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ордин Кузьма (Козьма) Андреевич
Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно