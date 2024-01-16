Ордина (Колосова) Агафья Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Колосова) Агафья Ларионовна

Место рождения

д. Подсмуринская Пронинской волости

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Колосов Ларион Перфильевич

Мать: Колосова Катерина Ивановна

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ордин Илья Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ордин Кузьма (Козьма) Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ордин Арсений Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ордин Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Ордин Андрей Леонтьевич

д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ордин Андрей Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
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