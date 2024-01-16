Ордин Андрей Леонтьевич
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевской волости
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ордин Илья Андреевич
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ларионовна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ордин Кузьма (Козьма) Андреевич
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ларионовна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ларионовна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ларионовна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Акилина Андреевна
Мать ребёнка: Ордина Агафья Ларионовна
д. Подсмуринская Пронинской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Агафья Ларионовна
Смерть
Неизвестно