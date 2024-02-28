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Тупицин Антон Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Тупицын Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Тупицын Дмитрий Антонович

Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Тупицына Марья Антоновна

Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Тупицын Михаил Антонович

Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Тупицына Агафья Антоновна

Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Тупицына Александра Антоновна

Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Тупицын Федор Антонович

Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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