Тупицин Антон Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Тупицын Семен
Рождение ребёнка
1888
Сын: Тупицын Дмитрий Антонович
Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Тупицына Марья Антоновна
Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Тупицына Агафья Антоновна
Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Тупицына Александра Антоновна
Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Тупицына Аксинья Афанасьевна
Смерть
Неизвестно