Тупицын Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тупицын Димитрий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Тупицын Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: не указана
Почепалово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: не указана