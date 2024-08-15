Тупицын Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицын Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Димитрий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Тупицын Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тупицин Антон Семенович

Мать ребёнка: не указана

Почепалово, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Тупицын Кузьма Семенович

Мать ребёнка: не указана

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