Анпилогова (Абрамова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.12.1934
Дата смерти07.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.06.1966
Дочь: Томина Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Анпилогов Семен Иванович
Успех, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.09.2017
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область