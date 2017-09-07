Анпилогова (Абрамова) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анпилогова (Абрамова) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

10.12.1934

Дата смерти

07.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Зобово, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.06.1966

Дочь: Томина Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Анпилогов Семен Иванович

Успех, Миякинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анпилогов Семен Иванович

Смерть
07.09.2017
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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