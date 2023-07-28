Пелагея Изотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Изотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1669 г.р.

Мать

1681 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Изот Матвеевич

Мать: Матрена Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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