Боровин Феодор Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровин Феодор Ксенофонтович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1866

Отец: Боровин Ксенофонт Константинович

Мать: Боровина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1888

Сын: Боровин Стефан Степан Федорович

Мать ребёнка: Боровина Евдокия Димитриевна

Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Кузьмина Мария Феодоровна

Мать ребёнка: Боровина Евдокия Димитриевна

Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Боровина Евдокия Димитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровина Евдокия Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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