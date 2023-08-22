Боровин Феодор Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1866
Рождение ребёнка
24.07.1888
Сын: Боровин Стефан Степан Федорович
Мать ребёнка: Боровина Евдокия Димитриевна
Рождение ребёнка
1890 ст.
Дочь: Кузьмина Мария Феодоровна
Мать ребёнка: Боровина Евдокия Димитриевна
Нижнеозёрное, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Боровина Евдокия Димитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно