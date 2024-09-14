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Эсаулов Александр Васильевич

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

После 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Эсаулов Василий

Мать: Эсаулова Анна Петровна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эсаулова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1935

Сын: Эсаулов Виталий или Виктор Александрович

Мать ребёнка: Эсаулова Александра Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/гр выбыл 01.04. г.Киров в кузницу №246 в 1946-48 (Р-1912/3/24) нет в семье
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Эсаулова) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Эсаулова Александра Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Эсаулова) Зоя Александровна

Мать ребёнка: Эсаулова Александра Ивановна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1941

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