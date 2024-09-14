Эсаулов Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смертиПосле 1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Эсаулов Василий
Мать: Эсаулова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Эсаулов Виталий или Виктор Александрович
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Ивановна
Упоминание
1936
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/гр выбыл 01.04. г.Киров в кузницу №246 в 1946-48 (Р-1912/3/24) нет в семье
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Эсаулова) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Эсаулова) Зоя Александровна
Мать ребёнка: Эсаулова Александра Ивановна
Смерть
После 1941