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Эсаулова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Эсаулов Виталий или Виктор Александрович

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Упоминание
1936
Эсауловы, город Киров, Кировская область
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/гр выбыла 01.04 Арт Экспорт полировщик №247 в 1946-48 (Р-1912/3/24) 2 кл, постройки от 1920г, переехала в новый дом и стала главой семьи работает1944 коло... Показать все
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Эсаулова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Эсаулова) Зоя Александровна

Отец ребёнка: Эсаулов Александр Васильевич

Эсауловы, город Киров, Кировская область

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