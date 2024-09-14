Эсаулова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Сын: Эсаулов Виталий или Виктор Александрович
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Васильевич
Упоминание
1936
№248 семьи Похоз.книги 1936 (Р-1912/1/156) м/гр выбыла 01.04 Арт Экспорт полировщик №247 в 1946-48 (Р-1912/3/24) 2 кл, постройки от 1920г, переехала в новый дом и стала главой семьи работает1944 коло... Показать все
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Эсаулова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Эсаулова) Зоя Александровна
Отец ребёнка: Эсаулов Александр Васильевич