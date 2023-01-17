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Честякова (Касаткина) Надежда Георгиева
Честякова (Касаткина) Надежда Георгиева
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Место рождения
Юрково
, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Дата рождения
1873
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Не указан
Дети
Не указаны
Добавил:
НШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Юрково
, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1893
Муж: не указан
Москва
, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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