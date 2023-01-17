Честякова (Касаткина) Надежда Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честякова (Касаткина) Надежда Георгиева

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Место рождения

Юрково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрково, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1893

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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