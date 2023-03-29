Новиков Сергей
Место рождениядеревня Русские Норваши Янтиковский район Чувашская АССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Русские Норваши Янтиковский район Чувашская АССР
Рождение ребёнка
19.02.1906
Сын: Новиков Сергеев Архип Сергеевич
Мать ребёнка: Новикова Татьяна
Смерть
Неизвестно