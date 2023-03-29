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Новиков Сергей

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Место рождения

деревня Русские Норваши Янтиковский район Чувашская АССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

IN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Русские Норваши Янтиковский район Чувашская АССР
Рождение ребёнка
19.02.1906

Сын: Новиков Сергеев Архип Сергеевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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