Жуков Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Отец: Жуков Алексей Кузьмич
Рождение ребёнка
12.09.1880
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
07.03.1882
Дочь: Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.02.1884
Сын: Жуков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.06.1886
Дочь: Ольга Григорьевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
05.02.1889
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.09.1891
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около ?.12.1894
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.09.1897
Сын: Жуков Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Анна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно