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Жуков Григорий Алексеевич

Место рождения

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Жуков Алексей Кузьмич

Мать: Жукова Харитина Васильевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
12.09.1880

Сын: Жуков Никита Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.03.1882

Дочь: Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.02.1884

Сын: Жуков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.06.1886

Дочь: Ольга Григорьевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
05.02.1889

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Жуков Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1894

Сын: Жуков Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.09.1897

Сын: Жуков Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Жукова Анна Тимофеевна

Бродники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Анна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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