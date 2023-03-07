Латышева Анна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смерти16.09.1893
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Семенъ? крыгинъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1834
Сын: Латышевъ Иванъ
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
03.05.1836
Дочь: Латышева Мавра
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
20.07.1840
Сын: Латышевъ Илья
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
01.01.1843
Дочь: Бутырина Анисья
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
18.05.1845
Дочь: Полоскова Гликерія
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
02.06.1850
Сын: Латышевъ Афонасій
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Андрей
Смерть
16.09.1893