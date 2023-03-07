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Латышева Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

16.09.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Семенъ? крыгинъ

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1834

Сын: Латышевъ Иванъ

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1836

Дочь: Латышева Мавра

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1840

Сын: Латышевъ Илья

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1843

Дочь: Бутырина Анисья

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.05.1845

Дочь: Полоскова Гликерія

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.06.1850

Сын: Латышевъ Афонасій

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Андрей

Смерть
16.09.1893
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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