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Нагорный Семён Наумович

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1777

Дата смерти

После 1797

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Нагорный Наум Иоакимович

Мать: Нагорная Евфросинья Васильевна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1797
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