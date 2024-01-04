Павловский (Павленко) Климентий (Клим) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавловский (Павленко) Климентий (Клим) Григорьевич

Павловский (Павленко) Климентий (Клим) Григорьевич

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1741

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Отец

1687 г.р.

Мать

1694 г.р.

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Павленко Григорий Иванович

Мать: Горб Анна Яковлевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Павловский Фёдор Климентиевич

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Павловский Василий Климентиевич

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Павловская Мелания Климентьевна

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Павловский Леонтий Климентиевич

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Павловская Ефросина Климентьевна

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Павловский Емельян Климентьевич

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Павловская Агафья Климентьевна

Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская Стефанида Григорьевна

Смерть
После 1782
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close