Павловский (Павленко) Климентий (Клим) Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1741
Дата смертиПосле 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: Павленко Григорий Иванович
Мать: Горб Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Павловский Фёдор Климентиевич
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1764
Сын: Павловский Василий Климентиевич
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Павловская Мелания Климентьевна
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Павловский Леонтий Климентиевич
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Павловская Ефросина Климентьевна
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Павловский Емельян Климентьевич
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Павловская Агафья Климентьевна
Мать ребёнка: Павловская Стефанида Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782