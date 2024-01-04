Павловская (Павленко) Стефанида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павловская (Павленко) Стефанида Григорьевна

Место рождения

Харьковцы, Полтавська область

Дата рождения

1742

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Павловский Фёдор Климентиевич

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1764

Сын: Павловский Василий Климентиевич

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Павловская Мелания Климентьевна

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Павловский Леонтий Климентиевич

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Павловская Ефросина Климентьевна

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Павловский Емельян Климентьевич

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Павловская Агафья Климентьевна

Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич

Харьковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павловский Климентий Григорьевич

Смерть
После 1782
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