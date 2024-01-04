Павловская (Павленко) Стефанида Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Павловский Фёдор Климентиевич
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Павловский Василий Климентиевич
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Павловская Мелания Климентьевна
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Павловский Леонтий Климентиевич
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Павловская Ефросина Климентьевна
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Павловский Емельян Климентьевич
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Павловская Агафья Климентьевна
Отец ребёнка: Павловский Климентий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782