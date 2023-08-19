Родион Агапов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти03.02.1840 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Агап Ефимов
Мать: Васса Никонова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Акилина Родионова
Мать ребёнка: Параскева Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Сын: Гавриил Родионов
Мать ребёнка: Параскева Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Леонтьева
Смерть
03.02.1840 ст.