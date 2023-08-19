Родион Агапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодион Агапов

Родион Агапов

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

03.02.1840 ст.

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

Около 1827 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Агап Ефимов

Мать: Васса Никонова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Акилина Родионова

Мать ребёнка: Параскева Леонтьева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Сын: Гавриил Родионов

Мать ребёнка: Параскева Леонтьева

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Леонтьева

Смерть
03.02.1840 ст.
Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close