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Агап Ефимов

Место рождения

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

16.04.1780 ст.

Дата смерти

Около 1848

Пол

Мужской

Отец

1753 г.р.

Мать

Около 1756 г.р.

Жена

Около 1783 г.р.

Дети

Около 1803 г.р.
Около 1814 г.р.

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1780 ст.

Отец: Ефим Федотов

Мать: Евдокия Иванова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Родион Агапов

Мать ребёнка: Васса Никонова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.

Дочь: Дарья Агапова

Мать ребёнка: Васса Никонова

Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Никонова

Смерть
Около 1848
Кшева, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
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