Агап Ефимов
Место рождения
Дата рождения16.04.1780 ст.
Дата смертиОколо 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1780 ст.
Отец: Ефим Федотов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Родион Агапов
Мать ребёнка: Васса Никонова
Рождение ребёнка
Около 1814 ст.
Дочь: Дарья Агапова
Мать ребёнка: Васса Никонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Никонова
Смерть
Около 1848