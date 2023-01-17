Гапоненкова (Чарина) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапоненкова (Чарина) Агриппина Ивановна

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Место рождения

Игнатово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.06.1907 ст.

Дата смерти

03.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1907 ст.

Отец: Чарин Иван Алексеевич

Мать: Чарина Ксения Павловна

Игнатово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.11.1929

Сын: Гапоненков Юрий Матвеевич

Отец ребёнка: Гапоненков Матвей Андреевич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
03.02.1976
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
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