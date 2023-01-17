Гапоненкова (Чарина) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.06.1907 ст.
Дата смерти03.02.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1907 ст.
Отец: Чарин Иван Алексеевич
Мать: Чарина Ксения Павловна
Рождение ребёнка
15.11.1929
Сын: Гапоненков Юрий Матвеевич
Отец ребёнка: Гапоненков Матвей Андреевич
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
03.02.1976
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область