Овчинникова (Сторожева) Светлана
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.02.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
10.08.1968
Сын: Овчинников Сергей Юрьевич
Отец ребёнка: Овчинников Юрий Иванович
Россия
Рождение ребёнка
22.09.1971
Сын: Овчинников Михаил Юрьевич
Отец ребёнка: Овчинников Юрий Иванович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно