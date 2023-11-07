Овчинникова (Сторожева) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова (Сторожева) Светлана

Место рождения

Россия

Дата рождения

10.02.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
10.08.1968

Сын: Овчинников Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Овчинников Юрий Иванович

Россия
Рождение ребёнка
22.09.1971

Сын: Овчинников Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Овчинников Юрий Иванович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Юрий Иванович

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