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Fink (Freund) Ida
Fink (Freund) Ida
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1950
Пол
Женский
Отец
Фрейнд Мартын Мартынович
1925 г.р.
Мать
Krebel Maria
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950
Отец:
Фрейнд Мартын Мартынович
Мать:
Krebel Maria
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