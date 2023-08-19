Fink (Freund) Ida — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Fink (Freund) Ida

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1950

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1950

Отец: Фрейнд Мартын Мартынович

Мать: Krebel Maria

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