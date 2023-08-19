Krebel Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1950
Дочь: Fink Ida
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович
Рождение ребёнка
19.01.1955
Дочь: Freund Olga
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович
Рождение ребёнка
15.02.1959
Сын: Freund Roman
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Freund Emmanuel
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Freund Andrey
Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович
Бракосочетание
Неизвестно