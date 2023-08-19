Krebel Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Krebel Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1950

Дочь: Fink Ida

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович

Рождение ребёнка
19.01.1955

Дочь: Freund Olga

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович

Рождение ребёнка
15.02.1959

Сын: Freund Roman

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Freund Emmanuel

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Freund Andrey

Отец ребёнка: Фрейнд Мартын Мартынович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фрейнд Мартын Мартынович

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