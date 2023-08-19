Комов Ефим Алексеев
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1900
Жена: Комова Наталья Тарасова
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1902
Мать ребёнка: Комова Наталья Тарасова
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Татьяна Ефимова
Мать ребёнка: Комова Наталья Тарасова
Рождение ребёнка
15.08.1912
Дочь: Анна Ефимова
Мать ребёнка: Комова Наталья Тарасова
Смерть
Неизвестно