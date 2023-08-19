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Комов Ефим Алексеев

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
08.10.1900

Жена: Комова Наталья Тарасова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1902

Сын: Комов Митрофан Ефимов

Мать ребёнка: Комова Наталья Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Татьяна Ефимова

Мать ребёнка: Комова Наталья Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1912

Дочь: Анна Ефимова

Мать ребёнка: Комова Наталья Тарасова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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