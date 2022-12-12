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Падута Никита Ермолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

17.05.1798

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Падута Ермолай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Падута Матвей Никитов

Мать ребёнка: Падута Авдотья Павлова

Рождение ребёнка
11.11.1797

Дочь: Стефанида Никитова

Мать ребёнка: Падута Авдотья Павлова

РС 1797, ф. 136, оп. 13, д. 1А, л. 46 - рождение
Рождение ребёнка
28.12.1798

Дочь: Стефанида Никитова

Мать ребёнка: Падута Авдотья Павлова

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 55об-56 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Падута Авдотья Павлова

Смерть
17.05.1798
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