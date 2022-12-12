Падута Никита Ермолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти17.05.1798
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Падута Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Падута Авдотья Павлова
Рождение ребёнка
11.11.1797
Дочь: Стефанида Никитова
Мать ребёнка: Падута Авдотья Павлова
РС 1797, ф. 136, оп. 13, д. 1А, л. 46 - рождение
Рождение ребёнка
28.12.1798
Дочь: Стефанида Никитова
Мать ребёнка: Падута Авдотья Павлова
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 55об-56 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Падута Авдотья Павлова
Смерть
17.05.1798