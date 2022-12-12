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Падута Авдотья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Падута Матвей Никитов

Отец ребёнка: Падута Никита Ермолаев

Рождение ребёнка
11.11.1797

Дочь: Стефанида Никитова

Отец ребёнка: Падута Никита Ермолаев

РС 1797, ф. 136, оп. 13, д. 1А, л. 46 - рождение
Рождение ребёнка
28.12.1798

Дочь: Стефанида Никитова

Отец ребёнка: Падута Никита Ермолаев

Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 55об-56 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Падута Никита Ермолаев

Смерть
Неизвестно
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