Падута Авдотья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Падута Никита Ермолаев
Рождение ребёнка
11.11.1797
Дочь: Стефанида Никитова
Отец ребёнка: Падута Никита Ермолаев
РС 1797, ф. 136, оп. 13, д. 1А, л. 46 - рождение
Рождение ребёнка
28.12.1798
Дочь: Стефанида Никитова
Отец ребёнка: Падута Никита Ермолаев
Лавстыки, Октябрьский район, Гомельская область
РС 1798: НИАБ, ф. 136, оп. 13, д. 2, лл. 55об-56 - рождение
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно