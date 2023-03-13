Юрина (Евдокимова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрина (Евдокимова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Евдокимовъ Степанъ

Мать: Евдокимова Агрипина

Бракосочетание
?.01.1866

Муж: Юринъ Григорій

Рождение ребёнка
20.12.1866

Сын: Юринъ Петръ

Отец ребёнка: Юринъ Григорій

Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1868

Дочь: Варганова Пелагѣя

Отец ребёнка: Юринъ Григорій

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.11.1869

Дочь: Крыгина Анастасія

Отец ребёнка: Юринъ Григорій

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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