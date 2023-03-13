Юрина (Евдокимова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Евдокимовъ Степанъ
Мать: Евдокимова Агрипина
Бракосочетание
?.01.1866
Муж: Юринъ Григорій
Рождение ребёнка
20.12.1866
Сын: Юринъ Петръ
Отец ребёнка: Юринъ Григорій
Верхнеуральск, Верхнеуральский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1868
Дочь: Варганова Пелагѣя
Отец ребёнка: Юринъ Григорій
Рождение ребёнка
01.11.1869
Дочь: Крыгина Анастасія
Отец ребёнка: Юринъ Григорій