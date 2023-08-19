Члегов Порфирий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
20.01.1874
Рождение ребёнка
17.02.1874
Дочь: Скирда Екатерина Порфирьевна
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
16.11.1877
Сын: Члегов Григорий Порфирьевич
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
07.10.1879
Дочь: Левицкая Пелагея Порфирьевна
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
31.12.1883
Дочь: Потопахина Мелания Порфирьевна
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
15.05.1886
Дочь: Стрелкова Елена Порфирьевна
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
13.03.1890
Сын: Члегов Алексей Порфирьевич
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
06.08.1894
Сын: Члегов Митрофан Порфирьевич
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
13.02.1896
Дочь: Андреева Ефросинья Порфирьевна
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Рождение ребёнка
21.06.1898
Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно