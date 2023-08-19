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Члегов Порфирий Михайлович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Члегов Михаил Григорьевич

Мать: Члегова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
20.01.1874

Жена: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
17.02.1874

Дочь: Скирда Екатерина Порфирьевна

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
16.11.1877

Сын: Члегов Григорий Порфирьевич

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
07.10.1879

Дочь: Левицкая Пелагея Порфирьевна

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
31.12.1883

Дочь: Потопахина Мелания Порфирьевна

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
15.05.1886

Дочь: Стрелкова Елена Порфирьевна

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
13.03.1890

Сын: Члегов Алексей Порфирьевич

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
06.08.1894

Сын: Члегов Митрофан Порфирьевич

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
13.02.1896

Дочь: Андреева Ефросинья Порфирьевна

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Рождение ребёнка
21.06.1898

Сын: Члегов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Члегова Феврония Исидоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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