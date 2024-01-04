Свиридов Пётр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридов Пётр Петрович

Место рождения

Бычки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

19.03.1927

Дата смерти

02.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927

Отец: Свиридов Пётр Иванович

Мать: Свиридова Матрёна

Бычки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
26.05.1955

Сын: Свиридов Валерий Петрович

Мать ребёнка: Свиридова Анна Семёновна

Рождение ребёнка
11.01.1959

Дочь: Окорочкова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Свиридова Анна Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Анна Семёновна

Смерть
02.06.1994
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