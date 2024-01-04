Свиридов Пётр Петрович
Место рождения
Дата рождения19.03.1927
Дата смерти02.06.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1927
Отец: Свиридов Пётр Иванович
Мать: Свиридова Матрёна
Рождение ребёнка
26.05.1955
Сын: Свиридов Валерий Петрович
Мать ребёнка: Свиридова Анна Семёновна
Рождение ребёнка
11.01.1959
Дочь: Окорочкова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Свиридова Анна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Анна Семёновна
Смерть
02.06.1994