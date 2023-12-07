Свиридов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1927
Мать ребёнка: Свиридова Матрёна
Бычки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свиридова Александра Петровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Свиридова Матрёна
Смерть
Неизвестно