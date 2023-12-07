Свиридов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвиридов Пётр Иванович

Свиридов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1927

Сын: Свиридов Пётр Петрович

Мать ребёнка: Свиридова Матрёна

Бычки, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свиридова Александра Петровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свиридова Матрёна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close