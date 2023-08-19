Тарасенко Василий Савельевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1896
Жена: Тарасенко Анна Федоровна
Бракосочетание
27.10.1902
Рождение ребёнка
30.09.1911
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Тарасенко Софья Исидоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно