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Тарасенко Василий Савельевич

Место рождения

Новопетровка

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1896

Жена: Тарасенко Анна Федоровна

Бракосочетание
27.10.1902

Жена: Тарасенко Софья Исидоровна

Рождение ребёнка
30.09.1911

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Тарасенко Софья Исидоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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