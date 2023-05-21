Пертуева Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПертуева Матрона Ивановна

Пертуева Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Пертуев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пертуев Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Пертуев Семен Иванович

Отец ребёнка: Пертуев Иван Иванович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пертуева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Пертуев Иван Иванович

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пертуев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close