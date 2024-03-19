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Пертуев Игнатий Иванович

Место рождения

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пертуев Иван Иванович

Мать: Пертуева Матрона Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1842

Сын: Пертуев Петр Игнатьевич

Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Пертуева Степанида Игнатовна

Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Восприемник
13.09.1847
Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Пертуева Феодсия Федоровна
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пертуев Алексей Игнатьевич

Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пертуев Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна

Ладвозеро, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пертуева Лукерья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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