Пертуев Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Пертуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Пертуева Степанида Игнатовна
Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна
Восприемник
13.09.1847
Пертуева Феодсия Федоровна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Пертуев Алексей Игнатьевич
Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Пертуева Лукерья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно