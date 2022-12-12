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(Малахова) Татьяна Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1917 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917 ст.

Отец: Малахов Глеб Борисович

Мать: Малахова Александра Григорьевна

В честь святыя мученицы Татьяны, празднуемой церковью 12 января
Крещение
14.11.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Воспрееники : Богданов Алексей Карпович (Псковская губ.) / Грачева Синклитикия Ефимовна (Рязанская губ. Раненбургский уезд)
Смерть
Неизвестно
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