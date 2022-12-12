(Малахова) Татьяна Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1917 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1917 ст.
В честь святыя мученицы Татьяны, празднуемой церковью 12 января
Крещение
14.11.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Воспрееники : Богданов Алексей Карпович (Псковская губ.) / Грачева Синклитикия Ефимовна (Рязанская губ. Раненбургский уезд)
Смерть
Неизвестно