Сигалаев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сигалаев ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Сигалаев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Сигалаев Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сигалаев Леонтий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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