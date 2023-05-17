Садовникова Малиновцева Федосья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовникова Малиновцева Федосья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.
Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Малиновцева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Малиновцев Иван Никифорович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Садовникова Федосья Лукинична

Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновцев Иван Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Лука Иванович

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Смерть
Неизвестно
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