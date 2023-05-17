Садовникова Малиновцева Федосья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Малиновцева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Малиновцев Иван Никифорович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 92 лист
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Садовникова Федосья Лукинична
Отец ребёнка: Садовников Лука Иванович
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 57 лист
Смерть
Неизвестно