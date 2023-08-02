? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Шерварли Федор Борисович

Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Гуржий Деспина Борисовна

Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович

ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1800

Дочь: София Борисовна

Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Шерварли Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Шерварли Христофор Борисович

Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Шерварли Савва Борисович

Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close