?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Гуржий Деспина Борисовна
Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович
ГАДО . Ф - 131-1-67, ревиз.сказка 1816г.,зап.-63
Рождение ребёнка
1800
Дочь: София Борисовна
Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шерварли Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шерварли Христофор Борисович
Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Шерварли Борис Акритович