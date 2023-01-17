Дивеева (Селиванова) Прасковья Федоровна
Место рождения
Дата рождения08.10.1903
Дата смерти08.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Дивеев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)
Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1928
Сын: Дивеев Аркадий Михайлович
Отец ребёнка: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)
Сампур Сампурского района Тамбовской области
Смерть
08.02.1985