Дивеева (Селиванова) Прасковья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивеева (Селиванова) Прасковья Федоровна

Дивеева (Селиванова) Прасковья Федоровна

avatar

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

08.10.1903

Дата смерти

08.02.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Дивеев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)

Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.06.1928

Сын: Дивеев Аркадий Михайлович

Отец ребёнка: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)

Сампур Сампурского района Тамбовской области
Смерть
08.02.1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close