Дивеев Аркадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивеев Аркадий Михайлович

Дивеев Аркадий Михайлович

avatar

Место рождения

Сампур Сампурского района Тамбовской области

Дата рождения

16.06.1928

Дата смерти

19.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1928

Отец: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)

Мать: Дивеева Прасковья Федоровна

Сампур Сампурского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
21.04.1957

Сын: Дивеев Александр Аркадьевич

Мать ребёнка: Дивеева Мария Александровна

Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дивеева Мария Александровна

Сампур, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дивеева Мария Александровна

Смерть
19.02.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close