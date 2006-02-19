Дивеев Аркадий Михайлович
Место рожденияСампур Сампурского района Тамбовской области
Дата рождения16.06.1928
Дата смерти19.02.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1928
Отец: Дивеев Михаил (Мухаммед или Мухаммяд) Романович (Садыкович или Рафекович?)
Сампур Сампурского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
21.04.1957
Сын: Дивеев Александр Аркадьевич
Мать ребёнка: Дивеева Мария Александровна
Рождение ребёнка
21.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дивеева Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.2006