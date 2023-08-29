Швыгина (Бородова) Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Бородов Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1936
Дочь: Бирюков Лидия Константиновна
Отец ребёнка: Швыгин Константин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швыгин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Швыгин Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
1989