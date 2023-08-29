Швыгина (Бородова) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швыгина (Бородова) Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Бородов Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1936

Дочь: Бирюков Лидия Константиновна

Отец ребёнка: Швыгин Константин Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швыгин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Швыгин Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швыгин Константин Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
1989
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