Бородов Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородов Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Швыгина Мария Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1925

Сын: Бородов Илья Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно
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