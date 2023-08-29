Бородов Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Швыгина Мария Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1925
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
Неизвестно