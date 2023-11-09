(Баланова) Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1951
Сын: Баланов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Баланов Михаил
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Владимир
Отец ребёнка: Баланов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баланов Валерий Михайлович
Отец ребёнка: Баланов Михаил