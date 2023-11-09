(Баланова) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баланова) Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1951

Сын: Баланов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Баланов Михаил

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Владимир

Отец ребёнка: Баланов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баланов Валерий Михайлович

Отец ребёнка: Баланов Михаил

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