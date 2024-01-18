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(Золотова) Анна Ивановна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Золотов Иван Тимофеевич

Мать: Золотова Анна Федоровна

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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